طرح من خلف في مجلس النواب.. وبري يردّ: حدا قلك عامل استراحة هون؟"

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سأل النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية: هل من عائق دستوري ان يبقى النواب داخل القاعة العامة حتى بعد انتهاء جلسة مجلس النواب؟فرد عليه الرئيس بري قائلا: "حدا قلك عامل استراحة هون؟"