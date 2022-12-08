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لبنان
طرح من خلف في مجلس النواب.. وبري يردّ: حدا قلك عامل استراحة هون؟"
Lebanon 24
08-12-2022
|
04:22
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سأل النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية: هل من عائق دستوري ان يبقى النواب داخل القاعة العامة حتى بعد انتهاء جلسة مجلس النواب؟
فرد عليه الرئيس بري قائلا: "حدا قلك عامل استراحة هون؟"
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