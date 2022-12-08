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لبنان

بيان هام من وزارة الاتصالات حول "ليبان بوست".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-12-2022 | 04:18
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:  "يتم التداول في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع شركة ليبان بوست وبراءة الذمة

 

يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات توضيح ما يلي:

"إنه وبعدما صدر تقرير عن ديوان المحاسبة الذي شمل كافة العمليات الحسابية بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركة ليبان بوست، وغيره من المواضيع المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ١٨ -٦ - ٢٠٢٠ تمّ اجراء ما يلزم به.

 

أشار تقرير ديوان المحاسبة الى ضرورة ان تسدّد شركة ليبان بوست المبلغ المطلوب وقيمته مليار و٥٤٥ مليون و٦١٣ الف و٢٧٧ ليرة، سدّدت شركة ليبان بوست المبلغ المطلوب.

 

وضمن هذه الحالة، قامت وزارة المالية بتحويل المستحقات اللازمة لشركة ليبان بوست والتي بدورها اي شركة ليبان بوست حوّلت هذه المبالغ الى وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد، وقيمتها ١٣ مليار ٧٣٣ الف و٤٧٠ ليرة.

 

وتنفيذا للقوانين المرعية الاجراء، اتخذ مجلس الوزراء بجلسته التي انعقدت الاثنين الماضي قرارا اجاز للوزير بتوقيع ابراء الذمة.

 

وأشار البين إلى ان هذا الابراء لا يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي ولا أي دعوى قضائية سابقة او لاحقة، فاقتضى التوضيح."

 

 

 

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