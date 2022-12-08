الآن عون ليس في مقعده.. وبري: "كسرتولوا ضهرو"

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لوحظ ان النائب الآن عون، عضو هيئة مكتب المجلس لم يقف الى جانب صندوق الانتخاب كما جرت العادة، بل جلس على مقاعد المخصصة للوزراء لمتابعة عملية التصويت.وعندما سأل النواب عن السبب ردّ بري قائلاً: "عم يوجعو ضهرو، كسرتولو ضهرو".وعند فرز الأصوات قال بري لعون: "خليك مرتاح ضهرك عم يوجعك" فرد عون عليه: "اي صرلي 4 ايام موجوع"، فما كان من بري الا ان مازحه قائلاً: "شكور ربك انو هيك ما صار فيك أكتر من هيك".