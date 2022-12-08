ملتقى التأثير المدني: تحالُف شيطانيّ يسطو على الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة

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أشار ملتقى التأثير المدني إلى "تحالف شيطانيّ نجح بمصادَرَة حقوق الشَّعب اللُّبنانيّ وَسَطا على الجمهوريَّة الُّلبنانيَّة واغتال الدُّستور بدمٍ بارِد". لافتاً إلى "أنّ الإشتِباكُ الكلاميّ بين أعضاء منظومة السّلطة يُنَّظمهُ ضابِطُ إيقاع يتبنَّى تفتيت الصِّيغة اللُّبنانيَّة، وتغيير الهُويَّة اللُّبنانيَّة تحت شعار البحث عن الحِوارٍ والتوافُق". وبعد اعتباره أنّ "صِراعَ إراداتٍ يحكم القِوى المجتمعيَّة الحيَّة الدَّولة لاسترداد الدّولة"، إعتبر الملتقى "أنّ لبنان النَّموذج الحضاريّ يستأهِل كُلّ تضحِيَة".غرّد "ملتقى التأثير المدني" اليوم عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "تمَّ السَّطو على الجمهوريَّة الُّلبنانيَّة من تحالُفٍ شيطانيّ صادَرَ حقوق الشَّعب اللُّبنانيّ، وكرَّس الاسترزاق من ضمانات العائلات الرُّوحيَّة إلى حدِّ تسييس الطَّوائف وتطييف السِّياسة، فاغتيل الدُّستور بدمٍ بارِد".وقال الملتقى:"إنّ إغتيالَ الدُّستور سَمَح للانفِعالاتِ الشَّعبَويَّة بالنموّ على وَقعِ افتِعالِ معارِك وهميَّة تستنِدُ إلى تبادُلِ أدوارٍ مكشُوف، حتَّى في حينِ ادِّعاءِ الاشتِباكِ بين أعضاءِ هذا التَّحالُف الشَّيطانيّ".وأضاف في تغريدته: "أنّ الإشتِباكُ الكلاميّ بين هؤلاء يُنَّظمهُ ضابِطُ إيقاع يتبنَّى تفتيت الصِّيغة اللُّبنانيَّة، وتغيير الهُويَّة اللُّبنانيَّة، يُغَلِّفُه بتعميم أن هُو باحِثٌ عن حِوارٍ وتوافُق فيما الأُمور بجلائِها واضِحَة".وختم الملتقى تغريدته بالقول:"في الأُفُقِ صِراعُ إراداتٍ كي تستردّ القِوى المجتمعيَّة الحيَّة الدَّولة، مع الاعتِرافِ بتحدِّياتٍ جِسَام على الطَّريق، لكنَّ لبنان النَّموذج الحضاريّ يستأهِل كُلّ تضحِيَة، ولا مساومات".وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة تجسّد "يداً سوداء تسطو على الجمهورية اللبنانية".