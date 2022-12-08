كيف علّق نائب "الوطنيّ الحرّ" على بيان "حزب الله"؟

قال عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب غسان عطالله "لا تعليق على بيان "حزب الله"، وكلام النائب جبران باسيل لم يكن كما ذُكر في البيان".

وأضاف عطالله لـ"الجديد": "في جلسة مجلس الوزراء هناك كتل لم تلتزم بما وعدت به أمامنا وامام الشعب اللبناني"، واعتبر أنّ "حضور "حزب الله" في جلسة مجلس الوزراء ضرب الشراكة الوطنية وضرب الالتزام الذي حصل". Advertisement