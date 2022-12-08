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لبنان

كيف علّق نائب "الوطنيّ الحرّ" على بيان "حزب الله"؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 05:16
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قال عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب غسان عطالله "لا تعليق على بيان "حزب الله"، وكلام النائب جبران باسيل لم يكن كما ذُكر في البيان".
 
وأضاف عطالله لـ"الجديد": "في جلسة مجلس الوزراء هناك كتل لم تلتزم بما وعدت به أمامنا وامام الشعب اللبناني"، واعتبر أنّ "حضور "حزب الله" في جلسة مجلس الوزراء ضرب الشراكة الوطنية وضرب الالتزام الذي حصل".
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