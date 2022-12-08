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لبنان

وزير الداخلية يصل إلى المطار... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 05:19
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وصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يزور جهاز أمن المطار ويجتمع  الى قيادة الجهاز وضباط الاجهزة الامنية ، للإطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المسافرين خصوصا مع قرب الأعياد المجيدة .
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ويبدأ الوزير مولوي جولته من تفتيشات المطار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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