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لبنان

معوّض: "مقصود يقرفونا"

Lebanon 24
08-12-2022 | 05:24
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قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض "ترشيحي ليس من أجل الوصول إلى المنصب بل لإيجاد حلّ وإخراج لبنان من أزمته".
 
 
وأضاف معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: "مقصود يقرفونا" تمهيداً لإخضاعنا وفرض مرشّح".
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