معوّض: "مقصود يقرفونا"

قال رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض "ترشيحي ليس من أجل الوصول إلى المنصب بل لإيجاد حلّ وإخراج لبنان من أزمته".

وأضاف معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة: "مقصود يقرفونا" تمهيداً لإخضاعنا وفرض مرشّح".