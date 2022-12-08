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لبنان

بعد التحذير من استغلال الحرس الثوري لرحلات "معراج" لنقل أسلحة لـ"حزب الله"... ماذا قال الحسن ومولوي؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 06:10
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بعدما حذرت مصادر قناة "العربية - الحدث"، من إستغلال الحرس الثوري الإيراني لرحلات شركة الطيران الإيرانية "معراج" لنقل أسلحة ومعدات حساسة إلى "حزب الله"، أكد مدير عام الطيران المدني فادي الحسن لـ"الجديد" أنّ "هذا الخبر عار من الصحة، وأنّ الشركة التي بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 تشرين الثاني تستوفي كل الشروط الأمنية، وتوقيت هذا الخبر مؤذ لسمعة مطار بيروت".
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توازيّاً، قال وزير الداخليّة بسام مولوي أثناء جولة له في المطار: "حريصون على تطبيق القوانين وعلى حماية لبنان، ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن لديه جميع المعطيات".
 
 
 
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