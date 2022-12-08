المكتب الاعلامي لميقاتي ينفي هذا الأمر

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:

إن ما اوردته" صحيفة الاخبار" عن تدخل الرئيس ميقاتي في ملف يخص السيدة ستيفاني صليبا غير صحيح على الاطلاق، فاقتضى التوضيح.

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