بعد تأخير.. هل تُدفع أموال "أمان"؟

بعد التأخير في دفع مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم "أمان" لأكثر من أسبوع دون معرفة الأسباب، عاودت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم ارسال المساعدات للمستفيدين، وتلقى عدد كبير من العائلات رسائل تفيد بإمكانية قبض المبلغ، على أن تُستكمل الرسائل تباعاً.

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