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لبنان

مسنّ يتعرّض لحادث صدم

Lebanon 24
08-12-2022 | 07:11
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تعرّض رجل مسن لحادث صدم من قبل "توك توك" على طريق عام ضهر العين - الكورة، وهرع عددٌ من الشبان إليه وعملوا على إسعافه.
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