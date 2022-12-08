بشأن وضع معارض السيارات... وقفة احتجاجية عند مدخل المرفأ

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نظم اتحاد نقابات عمال لبنان بالتعاون مع نقابة أصحاب معارض السيارات وقفة احتجاجية، أمام تمثال المغترب في محلة الصيفي - مدخل مرفأ بيروت، للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية ورفع الحد الادنى الى مئتي مليون ل.ل. واعتماد أسعار السيارات على كتب 2022 بدلا من كتب 2019 والغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا.وعمد المعتصمون الى قطع الطريق في الاتجاهين لساعة تقريبا وفتحت بعد تدخل الجيش وتفهم المحتجين الذين وجهوا التحية لعناصر الجيش ولم يسجل اي تدافع او اشكال.وبعدها توجه المعتصمون وفي مقدمهم النقيب مارون الخولي ونقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس في مسيرة راجلة الى امام مجلس النواب في وسط البلد.