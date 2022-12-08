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لبنان

بخاري: السعودية تدعو لبلورة قيم إنسانيّة مشتركة

Lebanon 24
08-12-2022 | 07:42
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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "المملكة العربية السعودية تدعو لبلورة قيم انسانية مشتركة من اجل ترسيخ ركائز السلام العالمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".
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