جومانا غادرت منزلها منذ يومين ولم تعد... هل شاهدتموها؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- جومانا علي زعيتر (مواليد عام 1982، لبنانية)التي غادرت منزلها الكائن في بلدة الدكوة- البقاع الغربي بتاريخ 6-12-2022 الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر بيادر العدس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 563007- 28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.