في عكار... ضبط أسلحة حربية وصواعق تفجير (صورة)

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 / 12 / 2022، دهمت دورية من الجيش في بلدة حرار - عكار منزل المواطن (أ.ع.) المطلوب بموجب عدد من مذكرات التوقيف لإقدامه على الإتجار بالأسلحة.ضُبطت بحوزته أسلحة حربية وذخائر وعدد من صواعق التفجير.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.