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لبنان

في عكار... ضبط أسلحة حربية وصواعق تفجير (صورة)

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:07
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 12 / 2022، دهمت دورية من الجيش في بلدة حرار - عكار منزل المواطن (أ.ع.) المطلوب بموجب عدد من مذكرات التوقيف لإقدامه على الإتجار بالأسلحة.
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 ضُبطت بحوزته أسلحة حربية وذخائر وعدد من صواعق التفجير.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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