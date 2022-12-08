شيخ العقل استقبل زواراً وشخصيات في دار الطائفة... هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رئيس المحاكم الاستئنافية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في قضايا متصلة بعمل المحاكم المذهبية.كما استقبل الشيخ ابي المنى معتمد مشيخة في ولاية تكساس الاميركية وجيه صبح يرافقه والده عزت صبح، وتناول البحث مسائل متعلقة بواقع الجالية الدرزية في تكساس.ومن زوار الشيخ ابي المنى الاعلامية نضال شهاب التي قدمت له كتاب "الاردن سياحة لكل الفصول" ورافقها الكاتب حسن مراد.كما استقبل مسؤول المنح في وزارة التربية وليد زين الدين.كذلك استقبل رجل الاعمال السيد كميل سري الدين الرئيس السابق للجنة شؤون الاغتراب في المجلس المذهبي.وقدم شيخ العقل التعازي في دار الطائفة لعائلة عابد ووالدة الفقيد الباحثة الدكتورة مفيد عابد بنجلها المغفور له عماد عابد.