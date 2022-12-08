Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل زواراً وشخصيات في دار الطائفة... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1018220-638061162684585669.png
Doc-P-1018220-638061162684585669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رئيس المحاكم الاستئنافية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين يرافقه القاضي الشيخ غاندي مكارم، وتم البحث في قضايا متصلة بعمل المحاكم المذهبية.
Advertisement
 
كما استقبل الشيخ ابي المنى معتمد مشيخة في ولاية تكساس الاميركية وجيه صبح يرافقه والده عزت صبح، وتناول البحث مسائل متعلقة بواقع الجالية الدرزية في تكساس.
 
ومن زوار الشيخ ابي المنى الاعلامية نضال شهاب التي قدمت له كتاب "الاردن سياحة لكل الفصول" ورافقها الكاتب حسن مراد. 
 
كما استقبل مسؤول المنح في وزارة التربية وليد زين الدين.
 
كذلك استقبل رجل الاعمال السيد كميل سري الدين الرئيس السابق للجنة شؤون الاغتراب في المجلس المذهبي.

وقدم شيخ العقل التعازي في دار الطائفة لعائلة عابد ووالدة الفقيد الباحثة الدكتورة مفيد عابد بنجلها المغفور له عماد عابد.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-12-08
10:57 | 2022-12-08
11:35 | 2022-12-08
11:06 | 2022-12-08
11:05 | 2022-12-08
10:47 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website