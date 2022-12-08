مداهمة للقوة الضاربة في منطقة وادي النحلة... من أوقفت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من القوة الضاربة في شعبة المعلومات نفذت مداهمة في منطقة وادي النحلة شمال لبنان، وأوقفت المدعو "و.ش" واقتادته الى التحقيق.

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