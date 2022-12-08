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لبنان

قائد الجيش استقبل فرونتسكا وبحثا في اوضاع لبنان والمنطقة

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:19
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
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