قائد الجيش استقبل فرونتسكا وبحثا في اوضاع لبنان والمنطقة

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا Joanna Wronecka، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

Advertisement