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لبنان

شؤون "القبالة والتمريض"... بين الابيض ونقيبتي المهنتين

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:27
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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ريما ساسين ونقيبة القابلات القانونيات الدكتورة ريما شعيتو، اللتين قدمتا له لمحة موجزة عن تمثيلهما لبنان في جامعة الدول العربية، ومشاركتهما في إطلاق "الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي القبالة والتمريض". 
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وكان هذا الحدث برعاية منظمة الصحة العالمية- المكتب الاقليمي لشرق المتوسط والمكتب الاقليمي للعالم العربي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
وتناول البحث آلية تكييف هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع احتياجات مهنتي التمريض والقبالة في لبنان. وأبدى الابيض تجاوبه ودعمه الكلي للمباشرة في تطبيق هذه الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن النقابتين ووزارة الصحة العامة والشركاء المعنيين كافة، مهمتها وضع خطة عمل لتطوير استراتيجية وطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، مستندة في ذلك على الاستراتيجية العربية. وأثنى على جهود نقابتي التمريض والقابلات القانونيات لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للعاملين في مهنتي التمريض والقبالة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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