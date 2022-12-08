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لبنان

لازارو عرض مع قائمقام مرجعيون وممثلي البلديات تقديم المساعدات لبلدات القضاء

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:38
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زار المايجور جنرال أرولدو لازارو في لفتة خاصة نحو المنطقة التي كان فيها قائداً للقطاع الشرقي في اليونيفيل قائمقامية مرجعيون، حيث التقى القائمقام وسام الحايك ورؤساء وممثلي بلديات القضاء بهدف التعارف وتقديم الدعم والمساعدة لبلدات القضاء في قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها.
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وتخلل الزيارة حوار تلاه فطور على شرف الجنرال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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