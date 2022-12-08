توقيف أشخاص نفذوا عمليات سرقة سيارات في دير عمار والبداوي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة من إلقاء القبض على أشخاص نفذوا عمليات سرقة سيارات في دير عمار والبداوي.



وسلم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على اشارة القضاء المختصّ.

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