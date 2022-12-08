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لبنان

بو صعب الى الدوحة غداً

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:05
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حضر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى جانب سفير لبنان في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن، في مقر السفارة في أبو ظبي، مراسم تقليد السيد بسام فريحة وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، الذي كان قد منحه اياه الرئيس العماد ميشال عون، وذلك تقديرا لعطاءاته المميزة في مجال الصحافة. 
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من جهة أخرى، سيتوجه بو صعب يوم غد الجمعة الى الدوحة، تلبيةً لدعوة رسمية من مجلس الشورى في دولة قطر.
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