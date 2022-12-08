Advertisement

لبنان

الجميّل: برّي يسير بمنطق التوافق على حساب الديمقراطية

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1018243-638061202205365003.jpg
Doc-P-1018243-638061202205365003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أنه "للأسف خرجنا عن الانتخابات ودخلنا في المنطق التوافقي، أي توافق القوى على الرئيس الجديد وبالتالي طار المفهوم الديمقراطي للانتخابات".
 
وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، قال الجميّل: "المزعج ان السير بالمنطق التوافقي يعني الدخول بمنطق عدم المحاسبة وعدم وجود موالاة ومعارضة وعندها ستضيع المسؤوليات".
Advertisement
 
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي "يسير بمنطق التوافق على حساب الديمقراطية فقد فسّر الدستور باستحالة الانتخاب الا بالتوافق بمجرد الاشتراط بنصاب الثلثين في الدورتين وبالتالي العملية الانتخابية لم يعد لها لزوم، من هنا اصرينا على تطبيق الدستور بحرفيته".
 
وأضاف: "التمسك بالثلثين يعني أن رئيس الجمهورية سيأتي بتوافق الجميع وبالتالي لا معارضة ولا موالاة". 
 
وعن الدعوة للحوار، قال الجميّل: "لم نرفضه وإن دعينا إلى أي حوار حول الانتخابات الرئاسية سنلبي الدعوة، لسنا ضد التوافق بالمطلق فإن تمكنا من التوافق على الرئيس المثالي القادرعلى إنقاذ البلد لمَ لا؟"
 
وأضاف: "التوافق ليس"امرا عاطلا" انما تعطيل البلد وربط كل شيء بالتوافق هو المشكلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2022-12-08
15:45 | 2022-12-08
15:38 | 2022-12-08
15:05 | 2022-12-08
15:00 | 2022-12-08
14:42 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website