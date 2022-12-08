الجميّل: برّي يسير بمنطق التوافق على حساب الديمقراطية

رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أنه "للأسف خرجنا عن الانتخابات ودخلنا في المنطق التوافقي، أي توافق القوى على الرئيس الجديد وبالتالي طار المفهوم الديمقراطي للانتخابات".

وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، قال الجميّل: "المزعج ان السير بالمنطق التوافقي يعني الدخول بمنطق عدم المحاسبة وعدم وجود موالاة ومعارضة وعندها ستضيع المسؤوليات".

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وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي "يسير بمنطق التوافق على حساب الديمقراطية فقد فسّر الدستور باستحالة الانتخاب الا بالتوافق بمجرد الاشتراط بنصاب الثلثين في الدورتين وبالتالي العملية الانتخابية لم يعد لها لزوم، من هنا اصرينا على تطبيق الدستور بحرفيته".

وأضاف: "التمسك بالثلثين يعني أن رئيس الجمهورية سيأتي بتوافق الجميع وبالتالي لا معارضة ولا موالاة".

وعن الدعوة للحوار، قال الجميّل: "لم نرفضه وإن دعينا إلى أي حوار حول الانتخابات الرئاسية سنلبي الدعوة، لسنا ضد التوافق بالمطلق فإن تمكنا من التوافق على الرئيس المثالي القادرعلى إنقاذ البلد لمَ لا؟"

وأضاف: "التوافق ليس"امرا عاطلا" انما تعطيل البلد وربط كل شيء بالتوافق هو المشكلة".