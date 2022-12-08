Advertisement

لبنان

الرئيس ميقاتي يؤدي مناسك العمرة

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1018254-638061217854296898.jpg
Doc-P-1018254-638061217854296898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوردت وكالة الانباء السعودية في سلسلة أخبار اليوم "ان رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي، ادى والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة في مكة المكرمة.وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.
Advertisement
واشارت الى" انه كان في استقباله  في مطار الملك عبد العزيز الدولي،  الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة،  أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
واشارت الوكالة الى ان ميقاتي انتقل  الى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، 
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي وعدد من المسؤولين.
واشارت  الى انه كان  في استقباله  لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور أحمد بن محمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني وعدد من المسؤولين.
ولفتت الى انه كان  في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي  الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء المظلي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، والعديد من المسؤولين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2022-12-08
15:45 | 2022-12-08
15:38 | 2022-12-08
15:05 | 2022-12-08
15:00 | 2022-12-08
14:42 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website