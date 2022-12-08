الرئيس ميقاتي يؤدي مناسك العمرة

اوردت وكالة الانباء السعودية في سلسلة أخبار اليوم "ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ادى والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة في مكة المكرمة.وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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واشارت الى" انه كان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

واشارت الوكالة الى ان ميقاتي انتقل الى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي،

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي وعدد من المسؤولين.

واشارت الى انه كان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور أحمد بن محمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني وعدد من المسؤولين.

ولفتت الى انه كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء المظلي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، والعديد من المسؤولين.