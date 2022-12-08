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لبنان

الأمن الغذائي خط أحمر... هذا ما أعلنه وزير الزراعة

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:53
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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر"، قائلا: "الأمن الغذائي خط احمر، الأسبوع المقبل حملة مجانية لفحص التربة وإعلان نتائج فحوصات العينات العشوائية للحشائش في كل من البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب".
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