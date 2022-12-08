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لبنان

الدولار للجميع... هذا ما سيحصل خلال شهر الأعياد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2022 | 12:23
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يحلّ شهر الاعياد على اللبنانيين في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جدا، ما ادى الى عدم انتشار مظاهر الفرح والاستعداد لعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة بالطرق والأساليب نفسها التي اعتاد عليها لبنان.

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أمام هذا الواقع، بات واضحا ان شريحة واسعة من المواطنين لن تتمكن من تأمين المستلزمات الضرورية والأساسية المرتبطة بأجواء الفرح التي يتطلبها هذا الشهر.

وفي هذا الاطار، بدأت بعض الجمعيات لاسيما الاغترابية منها الناشطة في عدد من المدن والقرى والبلدات، اطلاق حملات تهدف لجمع مبالغ مالية بالدولار الاميركي سيتم توزيعها قبل أسبوع من عيد الميلاد حتى تتمكن العائلات من تأمين احتياجاتها من الملابس والهدايا والحلويات والأطعمة.

ووفقا للمعلومات تطمح الحملات لتأمين مبالغ تغطي متطلبات معظم العائلات التي تحتاج الى المساعدة، لذلك سيتم جمع التبرعات من مختلف المقتدرين، كلّ بحسب امكاناته.

لبنان

خاص

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