محاولة فرار من نظارة جباع بواسطة الملاعق.. ماذا في التفاصيل؟

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أحبطت قوى الامن الداخلي عصر اليوم، عملية فرار لموقوفين من نظارة مخفر جباع في اقليم التفاح.وفي التفاصيل، أن العناصر المولجة بحماية مخفر درك جباع اكتشفوا ان ستة من الموقوفين استخدموا ملاعق وسكاكين لفتح ثغرة في الجدار المحاذي للطريق، للتسلل منها والفرار.وبعد اكتشاف هذه العملية، جرى تطويق المخفر بقوة امنية اضافية، ونقل الموقوفون الى سجن آخر، وتم فتح تحقيق بملابسات الحادثة.