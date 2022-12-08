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لبنان

عن مخالفة أصحاب المولدات... القاضي رمضان: أحيلوا الشكاوى الي

Lebanon 24
08-12-2022 | 12:47
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زار وفد من لجنة الشفافية في بلدية صيدا المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان في مكتبه في قصر العدل في المدينة، وضم الوفد: أمين الحريري ، المهندس أسامة البطش، المهندس بلال شعبان وديب نحولي.
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ووضع الوفد القاضي رمضان في "تفاصيل التسعيرة الشهرية التي تصدرها لجنة الشفافية وكيفية احتساب الكيلوات ساعة، والتي تعتبر عادلة و تؤمن استمرارية القطاع و تنصف المواطن و تعطي اصحاب المولدات هامشا مقبولا من الربح".
 
وتطرق الى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين التي تشير الى عدم التزام الكثير من اصحاب المولدات بالتسعيرة الصادرة عن اللجنة، وقد وصل الأمر ببعضهم الى تخطي التسعيرة بنسب عالية جدا وصلت الى 80 سنت أميركي للكيلوات من قبل بعضهم . 
 
 
ونوهت اللجنة بالملتزمين منهم بالتسعيرة وبالمقررات الصادرة عن اللجنة.
 
وبناء على ذلك فقد طلب القاضي رمضان من "المخافر تحويل شكاوى المواطنين اليه ليتم اجراء اللازم بحق المخالفين للبيان الشهري الصادر عن اللجنة".
 
ولفتت لجنة الشفافية  نظر المواطنين في صيدا وجوارها الى "ضرورة تقديم الشكاوى لدى الجهات المعنية (المخفر) عند تعرضهم لأي مخالفة في التسعيرة الصادرة عن لجنة الشفافية، وسوف تلقى الإهتمام والمتابعة لانصافهم".
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