باسيل في بكركي غدا... ماذا سيعلن من هناك؟

أفادت معلومات "الجديد" بأن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل سيزور الصرح البطريركي غدا وسيضع البطريرك الراعي في أجواء الأزمة التي سبقت وأعقبت جلسة مجلس الوزراء، على أن يجدد دعوته إلى رعاية كنسية لحوار مسيحي-مسيحي يطرح رئيسا من رحم الإجماع الذي قد يتولد من هذا الحوار.

Advertisement