دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42600 و42700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراُ تسعيرة تراوحت ما بين 42450 و42550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.