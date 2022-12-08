عدّاد كوليرا وكورونا في لبنان... هذا ما سجّله اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "5 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220988، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".





وعن "كوليرا"، اعلنت "عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 655، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".

Advertisement