مَن سيزور بكركي غدا: عون أم باسيل؟

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بعدما تردد ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيزور البطريرك الماروني بشارة الراعي صباح غد، على أن يزور الرئيس ميشال عون البطريرك الراعي عصرا، قالت مصادر مقربة من الرئيس عون، أن الزيارة ستحصل غدا لكن حتى الساعة لم يحسم بعد أن كانت الزيارة سيقوم بها الرئيس عون عصرا أو باسيل صباحا، لكن الأرجح أنه سيتم الاقتصار على زيارة واحدة.وبحسب معلومات "لبنان 24 "نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس عون، فإن تواصلا حصل بين الرئيس عون والبطريرك الراعي خلال زيارة الاخير إلى الأردن واتفقا على اللقاء.ولفتت المصادر إلى أن الزيارة الى بكركي غدا سواء قام بها الرئيس عون أو باسيل أو كلاهما معا سوف تتمحور حول مواضيع اساسية ابرزها الملف الرئاسي. وبحسب المصادر سيضع الرئيس عون البطريرك الراعي في صورة الدور والوجود المسيحي والرئاسة الشاغرة وما يدور حولها من تصرفات لا تصب في خانة الشراكة الوطنية وتعزيز اتفاق الطائف، انما تصب في خانة ما كان يسمى بالتحالف الرباعي، علما اننا لا نريد الذهاب إلى هذا الحد لكن هناك اشارات تبعث ومفادها أن هناك إمكانية للاستغناء عن رئيس الجمهورية، سائلة هل هذا هو الطائف؟