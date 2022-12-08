الجيش يصدر بياناً... ماذا جاء فيه؟

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخ 9/12/2022 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، عمرا، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز، يارون، اللويزة وعلمان".واضاف البيان: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 8 و9/12/2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".