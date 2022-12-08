Advertisement

لبنان

البعريني: كل القوى السياسية مطالبة بتقديم تنازلات

Lebanon 24
08-12-2022 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1018300-638061311043608643.png
Doc-P-1018300-638061311043608643.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب وليد البعريني الى ان "تكتّل الإعتدال الوطني سيكون أول المسهّلين لوصول رئيس توافقي"، مؤكدا "انفتاح نواب التكتّل على الجميع"، لافتًا إلى "ضرورة الاتفاق على اسم رئيس يحظى بقبول لدى جميع الأفرقاء السياسيين".
Advertisement

وشدّد في حديث تلفزيوني على أن "كل القوى السياسية مطالَبة بتقديم تنازلات، وتقديم مصلحة الوطن على مصالحها الشخصيّة، خاصة وأن وضع البلد لا يحتمل مزيدًا من الفراغ".


ودعا "القوى السياسية للنظر إلى حال الشعب، والعمل على انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن، فذلك سيشكّل مدخلاً لبداية حل للأزمة الاقتصاديّة التي يمر بها لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2022-12-08
15:45 | 2022-12-08
15:38 | 2022-12-08
15:05 | 2022-12-08
15:00 | 2022-12-08
14:42 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website