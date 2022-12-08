البعريني: كل القوى السياسية مطالبة بتقديم تنازلات

أشار النائب وليد البعريني الى ان "تكتّل الإعتدال الوطني سيكون أول المسهّلين لوصول رئيس توافقي"، مؤكدا "انفتاح نواب التكتّل على الجميع"، لافتًا إلى "ضرورة الاتفاق على اسم رئيس يحظى بقبول لدى جميع الأفرقاء السياسيين".

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وشدّد في حديث تلفزيوني على أن "كل القوى السياسية مطالَبة بتقديم تنازلات، وتقديم مصلحة الوطن على مصالحها الشخصيّة، خاصة وأن وضع البلد لا يحتمل مزيدًا من الفراغ".





ودعا "القوى السياسية للنظر إلى حال الشعب، والعمل على انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن، فذلك سيشكّل مدخلاً لبداية حل للأزمة الاقتصاديّة التي يمر بها لبنان".