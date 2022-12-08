في طرابلس... اشكال واستخدام للسكاكين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال داخل احد المقاهي في حي المهاجرين في طرابلس بين كل من "ب.ب" و "م.ع"، تم خلاله استخدام السكاكين الحادة.



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و قام شقيق المصاب بإطلاق النار باتجاه المقهى وفرّ الى جهة مجهولة.



وبسبب الاشكال تعرض المدعو "م.ع" لاصابة في وجهه.و قام شقيق المصاب بإطلاق النار باتجاه المقهى وفرّ الى جهة مجهولة.