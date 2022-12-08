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لبنان

مولوي التقى نواباً... وهذا ما جرى البحث فيه

Lebanon 24
08-12-2022 | 15:00
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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النواب اديب عبد المسيح واحمد الخير وعبد العزيز الصمد وبحث معهم في شؤون تتعلق بمنطقة الشمال.


والتقى على التوالي النائبين وليد البعريني واسعد درغام وبحث مع كل منهما شؤونا تتعلق بمنطقة عكار.
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واجتمع مع وفد من مشايخ وكهنة ورؤساء بلديات ومخاتير الضنية وبحث معهم الاوضاع العامة، وأثنى الوفد على مواقف الوزير مولوي لجهة التدابير والاجراءات المتخذة للحفاظ على المجتمع والاداب.


والتقى وفد مخاتير جرد القيطع في عكار وتم عرض لمطالبهم.


كما اجتمع مع وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة واعضاء مجلس النقابة وتم التداول بشؤون تتعلق بمهنة المحاسبة في لبنان.
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