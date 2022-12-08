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لبنان

تحذير إسرائيلي من تنفيذ ضربات على مطار بيروت لإحباط تهريب الأسلحة

Lebanon 24
08-12-2022 | 15:45
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حذّرت إسرائيل من تنفيذ ضربات على مطار بيروت لإحباط تهريب الأسلحة.
وقد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طهران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق.
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