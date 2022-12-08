تحذير إسرائيلي من تنفيذ ضربات على مطار بيروت لإحباط تهريب الأسلحة

حذّرت إسرائيل من تنفيذ ضربات على مطار بيروت لإحباط تهريب الأسلحة.

وقد أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طهران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق.