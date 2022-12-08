20
o
بيروت
19
o
طرابلس
0
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العام الدراسي مهدّد.. إضراب في هذه الأيام ولا عودة بعد الأعياد؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي في لبنان اجتماعاً عبر تطبيق "زوم" في إطار متابعة التطورات التربوية و"بخاصة الحوافز المالية (130$) والمساعدة الاجتماعية التي وعد بهما وزير التربية، واللتين كانتا الدافع الاساسي لانطلاق العام الدراسي الحالي وتأمين استمراريته، الا إن الأمور وصلت إلى مكان لم تعد تحتمل تأجيل اتخاذ القرار المناسب بحجم عدم وجود هذه حوافز المساعدة الإجتماعية".
Advertisement
وقررت الهيئة التنسيقية المطالبة بإصدار "قرار جريء وسريع من وزير التربية بحفظ ساعات الاساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري أو في حال حصر دوام أساتذة الملاك والاضرابات التي لا ذنب لهم فيها".
كما دعا البيان "رئيس لجنة التربية النيابية وأعضائها الاجتماع الفوري والعمل على صياغة اقتراح قانوني العقد الكامل عن الاعوام 2022 - 2023، وتعديل قانون بدل النقل اليومي للعام المنصرم والاعوام المقبلة، وإصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه".
كذلك دعا إلى "التسريع في صرف مستحقات الاساتذة المستعان بهم في الدوام الصباحي (اساسي- ثانوي) وحل بدعة هذه التسمية من خلال ابرام عقودهم وضم سنوات الخبرة".
وأكدت الهيئة "دعمها لإضراب وللمطلب المحقة للزملاء الأساتذة المتعاقدين بالتعليم المهني". وأعلنت "التوقف القسري عن التعليم يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 12 -13 كانون الأول الجاري، والاربعاء والخميس الواقعين في 21-22 كانون الثاني 2023".
كما أكدت أن المطالب المحقة إذا لم تحل سلة واحدة، فلا عودة الى المدارس والثانويات والمهنيات والمعاهد الفنية بعد إنتهاء فرصة الميلاد ورأس السنة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
Lebanon 24
نصرالله زار الاسد وهذا ما جرى بحثه
07:00 | 2022-12-08
08/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-08
08/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الثانية منذ أشهر.. مذيعة الـ MTV السابقة تكشف عن حملها (صورة)
03:09 | 2022-12-08
08/12/2022 03:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بيان جديد لـ"المركزي".. كم بلغ "دولار صيرفة" اليوم؟
11:35 | 2022-12-08
08/12/2022 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
01:45 | 2022-12-09
09/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-12-09
هل تكون تدابير "المركزي"مقدمة لإعادة هيكلة المصارف وفق "النقد والتسليف"؟
02:48 | 2022-12-09
قرارٌ قضائي بحقّ مُرتكب جريمة الزرارية.. هذا ما صدر بحقّه
02:45 | 2022-12-09
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:30 | 2022-12-09
جبيل ترتدي حلة العيد: السياحة بوجه جديد
02:29 | 2022-12-09
للمُتوجّهين إلى بيروت.. إليكم هذا الخبر
02:19 | 2022-12-09
كلامٌ مهم عن لبنان في القمة السعودية - الصينية.. هذا ما أكّده
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
09/12/2022 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
09/12/2022 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
09/12/2022 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact