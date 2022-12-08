تداول اسم مرشّح بارز للرئاسة في المحافل العربيّة والدوليّة

مرشح رئاسي بارز، يجري تداول اسمه في المحافل العربية والدولية، يطلب ضمانات كبرى، من أجل إحراز تقدم في اعادة البلد إلى سكَّة التعافي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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