نأي بالنفس

نأى نائب متني، يتمتع بحيثية، مناطقية ومجلسية عن نفسه، إزاء خلاف، كاد يتطوّر إلى ما لا تُحمد عقباه، بين حليفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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