Advertisement

لبنان

القديس شربل وليلة الميلاد

Lebanon 24
08-12-2022 | 22:47
A-
A+
Doc-P-1018348-638061617825690809.jpg
Doc-P-1018348-638061617825690809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الاب يوسف مونس في" الديار"؛

الثلج يغمر التلة والسنديانات والمحبسة. 
الريح الباردة تصفر في الوديان وعلى التلال والقلالي. الصقيع القارس يتجول في التلالي والاروقة والكنيسة الصغيرة وشربل الناسك ساجد على طبق القصب يصلي يصلي استعداداً لقداسه الذي لا يعرف انه سيكون الاخير قبل ليلة الميلاد... وجسده النحيل يرتجف من البرد. 
Advertisement
آبو دقشتو يا أب الحق 
وابتدأ القداس وشربل يرتجف على المذبح من البرد والصقيع لان جسده الضعيف الذي انهكه الصوم والتقشف والسهر والرقاد على بساط خشن في القلاية الصغيرة لم يعد قادراً على التحمل وما ان وصل الى رفعة الكأس ونشيد: آبو دقشتو يا اب الحق حتى ضربه الفالج فاخذ الاب مكاريوس رفيقه في المحبسة القربان والكأس من يده. 
ونقل شربل الى غرفة مجاورة ومددوه على جلد على الارض قرب نار الموقدة الوحيدة في المحبسة. 
اجراس الكنائس تقرع في نصف الليل مبشرة بميلاد يسوع مخلص العالم. وشربل يلفظ انفاسه الاخيرة وتصعد روحه الى السماء في ليلة عيد الميلاد. والصومعة تردد: آبو دقوشتو يا اب الحق. 
وابتدأت الانوار والعجائب وامتزجت انوار بشارة عيد الميلاد والتجسد والخلاص بالانوار المشعة من الجسد في كنيسة دير عنايا حيث كان الجثمان والاب يوحنا خوند يشاهد النور ويركض صارحاً «النور النور ابونا الريس النور».. واخذ النور يظهر على القبر يشاهده اهل القرية المجاورة العويني. 
وفتح القبر فاذا جسد شربل ينضح دماً وماء وثيابه تغرق بهما والجسد ما زال طرياً. 
وتفجر وما زال حدث شربل صمت حبيس المحبة الغارق بالصلاة والتأمل بسر المسيح صار ضجيجاً في الكون. حياة الراهب الساكن العزبة والوحدة صارت حدثاً اجتماعياً رسولياً يملأ جوانب الكون. صار القديس شربل الطبيب والمستشفى والشافي والحاضر في كل بيت وصلاة ودعاء وصراخ كل مريض. واعطى شربل معنى من اللاشيء الى كل شيء. 
فيا شربل ساعدنا. يا شربل احمينا.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-12-09
02:48 | 2022-12-09
02:45 | 2022-12-09
02:30 | 2022-12-09
02:29 | 2022-12-09
02:19 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website