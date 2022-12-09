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لبنان

هل حُسمت الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2022 | 01:15
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أكد مصدر إداري أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي جزم أمام مجموعة من مخاتير بيروت في خلال لقاء تشاوري معه  قبل أيام أن الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة ستحصل في مواعيدها الدستورية ، وأن  لا حجج منطقية لتأجيلها أو إلغائها ، فالوضع الأمني مستقر وسيبقى على هذا الحال بإذن الله ، أما بالنسبة الى الوضع المالي ، فلن يكون هناك أي مشكلة إذ إن التكاليف لن تكون مرتفعة ولدينا القدرة على تأمينها ، وأن الادارة اللوجستية في وزارة الداخلية على جهوزية تامة وليس هناك أي عائق".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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