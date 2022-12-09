"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد

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بعد إعلان حاكم مصرف لبنان بأن سعر الصرف الرسمي للسحوبات بالدولار من المصارف سوف يصبح 15000 ل.ل في الأول من شباط بدل من 8000 ل.ل ، علم "لبنان 24"ان كمية كبيرة بحجم حوالى100 طبلية من طبعة المليون ليرة لبنانية أدخلت قبل أيام الى مستودعات مصرف لبنان، وتمت معالجة الأجواء من أجل حسن التخزين بإنتظار قرار المجلس المركزي بطرحها في السوق اللبنانية.وأشار مصدر مالي الى "ان طرح هذه الفئة من العملات في السوق اللبناني سيكون في الأول من شباط".