Advertisement

لبنان

"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1018381-638061709707709219.jpg
Doc-P-1018381-638061709707709219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان حاكم مصرف لبنان بأن سعر الصرف الرسمي للسحوبات بالدولار من المصارف سوف يصبح 15000 ل.ل في الأول من شباط بدل من 8000 ل.ل ، علم "لبنان 24"ان كمية كبيرة بحجم حوالى100 طبلية  من طبعة المليون ليرة لبنانية أدخلت قبل أيام الى مستودعات مصرف لبنان، وتمت معالجة الأجواء من أجل حسن التخزين بإنتظار قرار المجلس المركزي بطرحها في السوق اللبنانية.
Advertisement
وأشار مصدر مالي الى "ان طرح هذه الفئة من العملات في السوق اللبناني سيكون في الأول من شباط".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-12-09
02:48 | 2022-12-09
02:45 | 2022-12-09
02:30 | 2022-12-09
02:29 | 2022-12-09
02:19 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website