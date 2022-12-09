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لبنان

اشتباكات عنيفة بين مهربين لبنانيين وعناصر من الجيش السوري

Lebanon 24
09-12-2022 | 01:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشباكات عنيفة خلال ساعات المساء، بين مجموعة من المهربين اللبنانيين وعناصر من الجيش السوري، وذلك بالقرب من بلدة "زيتا الحدودية" التي يقطنها مواطنون لبنانيون وتقع في الجانب السوري.
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