Advertisement

لبنان

جبيل ترتدي حلة العيد: السياحة بوجه جديد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1018400-638061735089173191.jpg
Doc-P-1018400-638061735089173191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الاشرفية الى جبيل، انتقلت فرحة الميلاد مساء أمس، لتزين سماء المنطقة، التي أعلنت رسمياً افتتاح موسم الاعياد لهذا العام، بزينة لطالما تميزت بها جبيل، وكانت رائدة فيها.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، حاولت البلدية الحفاظ قدر المستطاع على بهجة العيد، فسعت الى الاختصار قدر الامكان من الزينة والمحافظة على رمز العيد، إضافة الى افتتاح السوق الميلادي الذي اشتهرت فيه المنطقة، والذي جذب اليها السياح، واللبنانيين من كل ارجاء الوطن.
Advertisement
الحفل الميلادي، الذي كان برعاية النائب زياد حواط، شارك فيه موسيقيون من أبناء المدينة وتخللته ألعاب ترفيهية للأطفال، وستسمر حتى نهاية شهر الاعياد.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-12-09
05:00 | 2022-12-09
07:20 | 2022-12-09
06:45 | 2022-12-09
06:28 | 2022-12-09
06:25 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website