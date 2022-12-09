جبيل ترتدي حلة العيد: السياحة بوجه جديد

Advertisement

من الاشرفية الى جبيل، انتقلت فرحة الميلاد مساء أمس، لتزين سماء المنطقة، التي أعلنت رسمياً افتتاح موسم الاعياد لهذا العام، بزينة لطالما تميزت بها جبيل، وكانت رائدة فيها.وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، حاولت البلدية الحفاظ قدر المستطاع على بهجة العيد، فسعت الى الاختصار قدر الامكان من الزينة والمحافظة على رمز العيد، إضافة الى افتتاح السوق الميلادي الذي اشتهرت فيه المنطقة، والذي جذب اليها السياح، واللبنانيين من كل ارجاء الوطن.الحفل الميلادي، الذي كان برعاية النائب زياد حواط، شارك فيه موسيقيون من أبناء المدينة وتخللته ألعاب ترفيهية للأطفال، وستسمر حتى نهاية شهر الاعياد.