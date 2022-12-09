Advertisement

لبنان

فرنجية يكمل استعداداته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1018401-638061736855294866.jpg
Doc-P-1018401-638061736855294866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من انفجار العلاقة السياسية بين "التيار الوطني الحر" و" حزب الله"، ما يعني استحالة قبول رئيس "التيار" النائب جبران باسيل بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الا ان الاخير بدأ بتكثيف حراكه الرئاسي.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة "فإن فرنجية يسرَع تواصله مع المملكة العربية السعودية بشكل لافت، ما يوحي بإمكان حصول خرق في هذا المجال، وان لم يكن حاسما".
وتشير المصادر" الى ان  فرنجية  يعمل ايضا على تحسين علاقته بعدد لا بأس به من النواب والقوى السياسية الذين يختلفون معه سياسيا".
ووفق مصدر سياسي مطّلع "فإن الفريق المقرّب من فرنجية ينشط بكثافة على خطّ الملف الرئاسي، ويبدو أكثر اطلاعاً وأوسع نطاقاً على مستوى العلاقات الدولية من المجموعة المحيطة بسواه من المرشحين المعلنين او غير المعلنين".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-12-09
05:00 | 2022-12-09
07:20 | 2022-12-09
06:45 | 2022-12-09
06:28 | 2022-12-09
06:25 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website