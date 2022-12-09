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لبنان

كلامٌ مهم عن لبنان في القمة السعودية - الصينية

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:19
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أكّد الجانبان السعودي والصيني، في بيان مشترك عقب القمة السعودية- الصينية "حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات".
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