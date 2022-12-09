للمُتوجّهين إلى بيروت.. إليكم هذا الخبر

أفادت "غرفة التحكّم المروري" بأنّ حركة المرور كثيفة من إنطلياس باتجاه نهر الموت، أي باتجاه بيروت.

كذلك، أوردت الغرفة عبر حسابها على "تويتر" بأن الحركة ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار.