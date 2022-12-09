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لبنان

للمُتوجّهين إلى بيروت.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:29
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أفادت "غرفة التحكّم المروري" بأنّ حركة المرور كثيفة من إنطلياس باتجاه نهر الموت، أي باتجاه بيروت.
كذلك، أوردت الغرفة عبر حسابها على "تويتر" بأن الحركة ناشطة من خلدة باتجاه أنفاق المطار. 
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طريق المطار

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