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لبنان

أحد السّفراء في لبنان.. ماذا كشف عن الوضع؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:47
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أعلنت السفارة البريطانية في بيان أنّ "السفير هايمش كاول زار مدينة طرابلس أمس في رحلة ميدانية هي الأولى له.
 
وهدفت الزيارة إلى فهم مدى تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان طرابلس، وكيف تدعم المشاريع الممولة من المملكة المتحدة سبل العيش والتماسك المجتمعي.
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وفي نهاية الزيارة قال السفير كاول: "لقد سعدت بزيارة هذه المدينة الجميلة والتاريخية النابضة بالحياة لأول مرة".
 
وأضاف: "لقد تركت الحالة الاقتصادية المتردية في لبنان أهالي طرابلس في ظروف معيشية صعبة غير مسبوقة. لقد رأيت التأثير المدمر لهذا خلال لقاءاتي".
وتابع: "على الرغم من الظروف الصعبة، كان مشجعاً الاستماع إلى الشباب المستفيدين من المشاريع الممولة من المملكة المتحدة عن آمالهم لمدينتهم وبلدهم".
واشار الى أن "هناك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة في طرابلس، كما في سائر انحاء لبنان"، وأضاف: "لقد أصبح من الضروري تنفيذ إصلاحات حقيقية لإطلاق العنان للمواهب العظيمة في لبنان وتحقيق المستقبل الأفضل الذي يستحقه الشعب اللبناني".
 
 
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