الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري

ادى احتكاك للكهرباء في مجمع Le Mall ضبيه الى تصاعد الدخان الاسود في ارجائه.

وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني، وفرق الصيانة وعملت على السيطرة على الموضوع.

وبحسب المعلومات الأولية فان الاضرار اقتصرت على الماديات

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